Regionali, l’11 ottobre incontro pubblico a Borghetto con il candidato alla carica di consigliere regionale Jan Casella

Liguria. Nuovo incontro pubblico per Jan Casella (AVS) domani sera, venerdì 11 ottobre, a Borghetto Santo Spirito. Il candidato alle elezioni regionali incontrerà i cittadini alle 21 nella sala conferenze di Palazzo Pietracaprina, in piazza della Libertà. A presentare la serata sarà Alessio Reale, consigliere comunale di Borghetto.

“Il comprensorio finalese e loanese avrà nella prossima Amministrazione Regionale un interlocutore fondamentale per affrontare questioni cruciali per il suo territorio. Pensiamo soprattutto alle grandi aree dismesse e abbandonate, in alcuni casi fatiscenti, che rischiano di diventare emergenze per la sicurezza e la salute dei cittadini. Tra queste ci sono l’ex oleificio Roveraro di Borghetto, l’ospedale Marino Piemontese di Loano, i cantieri Rodriquez di Pietra Ligure, l’ex Piaggio di Finale Ligure”, dichiara Jan Casella, candidato con Avs alle elezioni regionali.

