Regionali, Orlando in Valbormida: “Nei primi cento giorni Ppi h24 a Cairo e ospedale di area disagiata”

Cairo Montenotte. Tour valbormidese oggi, giovedì 10 ottobre, per il candidato alla presidenza della Regione Liguria del centrosinistra Andrea Orlando, che, tra le varie città, ha fatto tappa a Cairo Montenotte.

“Siamo davanti ad un ospedale che apre un Ppi 12 ore al giorno – ha detto Orlando -. ma va prolungato h24. Dobbiamo migliorare i collegamenti, anche attraverso uno svincolo dedicato alle ambulanze, migliorare elisoccorso, per far sì che le persone trovino accesso alle cure in modo tempestivo durante le 24 ore”.

» leggi tutto su www.ivg.it