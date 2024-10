Regionali, Toti e Bucci insieme per l’evento elettorale di Jessica Nicolini: “È un orgoglio”

Genova. “Il mio endorsement a Jessica Nicolini? Non solo era ovvio, è anche dovuto”. L’ex governatore Giovanni Toti si riaffaccia pubblicamente in campagna elettorale e lo fa naturalmente per lanciare la sua ex portavoce, Jessica Nicolini, candidata nella lista civica Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci, una delle poche rimaste a bordo di una nave che molti hanno abbandonato per accasarsi nei partiti del centrodestra dopo il terremoto giudiziario.

“Credo che in questi nove anni si sia costruita davvero una Liguria diversa e migliore e sicuramente Nicolini è tra le persone che ha contribuito a tutto questo in modo importante – spiega Toti -. C’è stata nei momenti difficili di questa regione, il ponte Morandi, le mareggiate, il Covid. C’è stata nei momenti belli di questa regione. È un orgoglio che chi ha lavorato per costruire tutto questo oggi senta la responsabilità di portarlo avanti anche mettendoci la faccia in prima persona e candidandosi alle elezioni”.

