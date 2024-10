Rientra dal lavoro e viene fermato per un controllo: trasportava un chilo di cocaina

Un 35enne è stato arrestato ieri dai Carabinieri dopo essere stato fermato durante un controllo a Vezzano Ligure. L’uomo alla vista di palette e divise ha mostrato un certo nervosismo che non è passato inosservato ai militari del Radiomobile di Sarzana. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri e le manette sono scattate in flagranza di reato. Stando a quanto riferito l’uomo, già conosciuto dai Carabinieri in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra vicenda penale, veniva controllato a bordo del proprio furgone, in orario prossimo al suo rientro a casa dopo l’attività lavorativa autorizzata.

Come detto, l’evidente nervosismo del 35enne insospettiva i militari i quali decidevano di effettuare un controllo approfondito del mezzo. Durante la perquisizione sul mezzo veniva rinvenuto e sequestrato un panetto contenente oltre 1 chilogrammo di cocaina e oltre 2mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, albanese, dopo esser stato dichiarato in arresto, è stato associato presso la Casa Circondariale della Spezia a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia. Lo stupefacente, una volta lavorato ed immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro.

