Riva Trigoso: Ilaria Gibelli (Orlando) incontra i cittadini

Sabato 12 ottobre ore 17.30, presso la Sala Polivalente della Biblioteca del Mare, via Benedetto Brin 2, Riva Trigoso, Ilaria Gibelli, candidata nella lista “Andrea Orlando Presidente”

alle Elezioni Regionali del 27/28 ottobre, incontra la cittadinanza dialogando con

Cecilia Chiappari (attivista e studente lavoratrice) e Roberto Pettinaroli (giornalista).

Ne abbiamo pieni (i) diritti è lo slogan che Ilaria Gibelli, attivista e avvocata per i diritti delle

persone LGBTQIA+, ha scelto per questa sua primissima campagna elettorale, dopo aver accettato

di candidarsi nella lista civica “Andrea Orlando Presidente” per mettere a servizio le sue competenze.

E portare un messaggio chiaro: i diritti, tutti i diritti, sono necessariamente la base su cui la nostra Liguria deve ripartire. Troppe persone sono state lasciate indietro in questi anni da amministrazioni più attente a concedere privilegi che ad accogliere i reali bisogni dei territori che erano chiamate ad amministrare, non possiamo più aspettare. È tempo di tornare a sentirci tutti, tutte e tutt*, riconosciuti e riconosciute, orgogliosamente parte di un progetto comune.

Dopo anni di lotta nelle piazze e nei tribunali, Ilaria Gibelli sceglie di tentare una nuova strada per portare queste rivendicazioni nell’agenda delle istituzioni, a partire dalla nostra regione. Questo incontro sarà un’occasione importante per stimolare il dibattito pubblico anche a Levante e nel Tigullio sul tema dei diritti, perché così come nessuna persona anche nessuna parte del territorio della nostra regione deve essere lasciata indietro. Con una particolare attenzione a chi progetta e si occupa della cosa pubblica dal basso e ai giovani e alle giovani che meritano una Regione che non li dimentichi e agevoli il loro futuro.

» leggi tutto su www.levantenews.it