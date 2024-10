Un vademecum e corsi gratuiti nei Municipi contro le truffe (non solo per gli anziani)

Genova. Un vademecum per evitare truffe, scippi e raggiri dentro e fuori la propria filiale. Ma anche preziosi consigli per imparare a utilizzare (meglio) le tecnologie digitali in ambito bancario quali assistenti virtuali, chat con operatore e home banking, e a prevenire o reagire subito ad un furto di identità per non vedersi sottrarre denaro e dati sensibili.

È iniziato nella prima settimana di ottobre il progetto divulgativo gratuito, organizzato da Comune di Genova e Commissione regionale Liguria di ABI – Associazione Bancaria Italiana per consentire ai cittadini – in particolare i più anziani ma non solo – di muoversi consapevolmente e in sicurezza nel mondo dei servizi finanziari, proteggendosi dai rischi e sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle banche.

» leggi tutto su www.genova24.it