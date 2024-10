Vezzano saluta Beppino Ambrosi, ex consigliere comunale e a lungo presidente della Banda Puccini

Con il funerale tenutosi stamattina Vezzano Ligure ha dato l’ultimo saluto a Beppino Ambrosi, scomparso in questi giorni. Figura nota e benvoluta, era stato consigliere comunale e per vent’anni, dal 1995 al 2015, presidente del Corpo musicale “G. Puccini” di Vezzano. Palazzo civico, la banda musicale, così come numerosissimi cittadini, hanno manifestato il loro cordoglio e rivolto alla figura di Ambrosi messaggi di stima e amicizia.

