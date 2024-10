Arrampicata sportiva, Irina Daziano d’argento alla tappa genovese di Coppa Europa

Prima volta per Genova come location per una manifestazione internazionale di arrampicata sportiva. La partecipata tappa di Coppa Europa, tenutasi al Porto antico e inserita nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, ha visto l’azzurra Irina Daziano conquistare la medaglia d’argento. Nella qualifica femminile avevano conquistato il pass per la semifinale Francesca Matuella, all’8° posto, e la Daziano, al 14°. Quest’ultima in semifinale si è aggiudicata un posto in finale fra le migliori otto atlete. In finale il team esperto di tracciatori ha proposto quattro problemi vari e spettacolari, basati sull’equilibrio, la precisione tecnica, la coordinazione e l’esplosività. Daziano, sommersa dalle ovazioni del pubblico, come detto ha centrato l’argento. Oro per l’atleta slovacca Martina Bursikova, bronzo per la tedesca Roxana Wienand.

Nel comparto maschile in qualifica si sono aggiudicati un posto in semifinale Pietro Vidi, col 5° piazzamento, Niccolò Antony Salvatore, con l’8°, Davide Marco Colombo col 9°, Simone Mabboni col 20°. Salvatore, oro ai recenti Campionati Universitari a Koper, è riuscito a proseguire, conquistando, col 7° posto, la finale, durante la quale purtroppo ha subito un serio infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo gara. Si è aggiudicato l’oro il bulgaro Slav Kirov, argento per il tedesco Thorben Perry Bloem e bronzo per il francese Antoine Girard.

