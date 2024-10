Bucci firma patto per infrastrutture con Tajani, Zangrillo e Cirio

Giornata nel ponente ligure per Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato alla presidenza regionale del centrodestra. Tra le tappe, la firma del patto per le infrastrutture con il vicepremier Antonio Tajani, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, avvenuta a Palazzo Nervi, a Savona. “C’è una naturale convergenza tra il governo, il territorio e il sottoscritto: ci sono opere per la Liguria che vanno fatte senza se e senza ma – ha dichiarato Bucci –. L’elenco contenuto nel patto è sovrapponibile a quello contenuto nel mio programma elettorale: oltre 30 infrastrutture. Ed è importante che ci sia questo allineamento che consentirà anche per il futuro il giusto sviluppo della nostra regione”. La giornata ha visto altresì nuove firme al “Patto dei sindaci – La Regione del sì” e si è conclusa a Imperia, dove Bucci ha incontrato la cittadinanza e il sindaco Claudio Scajola.

