Carola Baruzzo inaugura a Sarzana il Laboratorio Democratico: “Siamo aperti a spunti, suggerimenti e richieste”

Oggi pomeriggio in Piazza Matteotti a Sarzana Carola Baruzzo, candidata Pd a sostegno di Andrea Orlando candidato presidente della Regione, ha ufficialmente inaugurato, con una partecipata cerimonia di apertura, il suo “Laboratorio Democratico”, luogo di incontro e confronto in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre prossimi. “Questo luogo sarà uno strumento importante per la mia campagna elettorale. Siamo aperti ad accogliere e raccogliere qui gli spunti, i suggerimenti, le richieste che arriveranno dalle cittadine e dai cittadini. A questo, naturalmente, continuerà ad affiancarsi la presenza nelle strade e tra le cittadine e i cittadini, per capire e ascoltare”, ha detto la candidata Dem. Il “Laboratorio Democratico” sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17 alle 18.30.

La campagna elettorale della candidata prosegue sabato 12 ottobre con il pranzo con Andrea Orlando al Marina 3B. A seguire, alle 15.00, incontro pubblico nell’area verde delle case popolari di Via Villefranche.

Domenica 13 la candidata sarà presente alle 10 al gazebo presso il Basko di Bottagna, alle 11.15 al gazebo di Piazza Brin a Spezia e alle 16.00 alla Castagnata nel quartiere Trinità a Sarzana. Lunedi 14 alle 17.30 Baruzzo parteciperà all’incontro pubblico sul tema della sanità organizzato dal Pd di Ameglia. Martedì 15 alle 10.00 la candidata prenderà invece parte alla riunione in Camera di commercio tra le associazioni di categoria e i candidati, mentre alle 15.30 parteciperà all’incontro con i pensionati Cna e alle 21.00 sarà all’Arci di Battifollo per un appuntamento dedicato alla sanità organizzato dal Pd di Sarzana.

