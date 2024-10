Cerimonia “patriottica” per ricordare Norma Cossetto, scatta il presidio di Genova Antifascista

Genova. Domenica 13 ottobre, alle ore 16.30, a Genova, in Passo Vittime delle foibe, Giardini Cavagnaro, è stata organizzata la “manifestazione patriottica” in ricordo di Norma Cossetto, la giovane donna istriana sequestrata, che, secondo alcune ricostruzioni storiche, nel 1943 sarebbe stata seviziata prima di essere uccisa e infoibata da partigiani jugoslavi a causa della sua militanza nei Gruppi Universitari Fascisti di Pola, la città, oggi in Croazia, all’epoca sotto occupazione italiana.

Ad organizzare l’evento è il Comitato 10 Febbraio di Genova e alla cerimonia parteciperà Silvano Olmi, presidente nazionale del sodalizio. La manifestazione, denominata “Una Rosa per Norma Cossetto“, è giunta alla sesta edizione e quest’anno coinvolge 390 città italiane ed estere. Tradizionalmente la cerimonia si svolge al Belvedere Gerolamo da Passano, dove è situata la targa in ricordo della Medaglia d’Oro al Merito Civile, ma per motivi di ordine pubblico, il tutto è stato spostato in Val Bisagno. “Latarga è stata vandalizzata per l’ennesima volta – dichiara Monica Deiana,fiduciaria genovese del C10F – i soliti estremisti di sinistra hanno potuto distruggere il monumento in pieno giorno. La Questura, per ragioni di ordine pubblico, ci ha negato l’autorizzazione per tenere la cerimonia al Belvedere“.

