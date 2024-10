Chiavari: lunedì 14 via all’asfaltatura di alcune vie

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

A Chiavari, a partire da lunedì 14 ottobre, inizieranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di alcuni tratti di piazza Roma, via Entella, via Gastaldi, via Nazario Sauro, via Tripoli, via Bontà, via dei Lertora, via Doria, via Romana, via Fiume, corso Montevideo, viale Arata, via Trieste, corso Millo e viale Marconi. Saranno previste alcune modifiche alla viabilità come indicato nell’ordinanza n°107 del 7 ottobre 2024.

“Abbiamo predisposto un cronoprogramma d’intervento per mettere in sicurezza le strade, il progetto complessivo ha un valore di 450 mila euro – dichiara l’assessore alla manutenzione – Le operazioni di asfaltatura sono interventi fondamentali anche per garantire il decoro e la fruibilità della nostra città”.

» leggi tutto su www.levantenews.it