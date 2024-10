Coastal Rowing: quattro medaglie per i giovani della LNI Savona all’esordio nel Beach Sprint

Sanremo. Su invito della Canottieri Sanremo i tre portacolori della Lega Navale savonese, Michelangelo Malinconico, Paola Maria Carlotta Malinconico e Giulio Boatini, accompagnati dall’allenatrice Federica Perata, hanno partecipato alla regata di Beach Sprint Rowing che si è svolta a Sanremo nei giorni 5 e 6 ottobre.

Pur non avendo mai remato sulle particolari imbarcazioni della specialità del Coastal Rowing, che sarà introdotta alle prossime olimpiadi di Los Angeles 2028, i tre atleti hanno saputo adattarsi benissimo a queste nuove barche da mare aperto (più voluminose degli affilati skiff del canottaggio in acqua calma) e alle regole della specialità (fra cui la linea di partenza e di arrivo posta sulla spiaggia, con il tratto fino al mare da coprire con lo “sprint” di corsa a piedi), come dimostra il ricco bottino di quattro medaglie, di cui una d’oro, una d’argento e due di bronzo.

