Conte abbraccia Orlando all’incontro sul programma M5s: “Il nostro è stato un atto di generosità”

Genova. A sorpresa è arrivato anche Andrea Orlando alla presentazione del programma del Movimento 5 Stelle che qualche perplessità aveva destato negli scorsi giorni all’interno del campo largo. E quando nella sede di Music for Peace è arrivato anche il leader Giuseppe Conte i due si sono salutati e abbracciati. Segnali distensivi dopo il via libera dell’ex premier a una chiusura di campagna elettorale insieme ad Elly Schlein e agli leader della coalizione, ipotesi non così scontata negli scorsi giorni.

“Questa campagna per noi è importante, anche per me che non sono ligure – ha detto Conte nel suo intervento conclusivo -. Ci dobbiamo battere per l’ultimo voto utile, per convincere le persone a venire a votare. C’è stato qualche passaggio all’interno della nostra comunità, ci sono state anche alcune voci dissonanti. Qualcuno pensava che ci fossero le condizioni per andare da soli, ma dal confronto interno è venuto fuori che l’unico contributo che possiamo dare a comunità è partecipare convintamente a questo progetto. Questo nostro atto di generosità, fare un passo non indietro ma di lato, poteva essere utile per rafforzare questa coalizione e questo nostro progetto. Non leggete i giornali, noi siamo molto generosi, siamo molto leali”.

