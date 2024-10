Savona. Gli sportivi valbormidesi sono in lutto per la dipartita di Natale Bertone, fondatore del Mallare Calcio, padre dei gemelli Carlo e Franco (giocatori della Cairese, nel periodo in cui la squadra gialloblù militava in Serie C) e di Mario, ex giocatore e presidente della stessa società.

I funerali si svolgeranno sabato 12 ottobre, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Mallare.

» leggi tutto su www.ivg.it