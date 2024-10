Dalla Lega Sezione Golfo Paradiso

Per la giornata di domenica 13 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la Lega Sezione Golfo Paradiso ha organizzato un gazebo presso Passo Assereto a Recco. Sarà l’occasione per parlare delle imminenti elezioni regionali, che vedono la Lega in prima linea a sostegno di Marco Bucci. Sarà possibile sottoscrivere la tessera di socio sostenitore 2024 e firmare a sostegno del Segretario Federale Matteo Salvini.

