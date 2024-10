Fra spiritualità e accoglienza: l’ostello di San Caprasio crocevia dei pellegrini

Attraversano il territorio con lo zaino e la mantella, spesso con l’ausilio di un bastone: “Fino al 2003 i pellegrini erano gli invisibili: viandanti dallo status ambiguo. Quando, per iniziativa di Don Giovanni Perini, è stato fondato l’ostello della parrocchia di San Caprasio di Aulla, abbiamo cominciato a tenere i numeri di chi passava, abbiamo cominciato a vederli”. Gianfranco Angeloni stila il bilancio del 2024 comparando i dati di più un decennio di accoglienza. È volontario presso l’ostello sin dalla sua fondazione e partecipa attivamente a tutte le attività parrocchiali. Aulla costituisce la trentesima tappa della Via Francigena e ottava tappa del Cammino Francescano.

“Abbiamo aperto l’ostello a Palazzo Centurione accogliendo 300 persone, poi spostandoci nell’attuale sede con 38 letti a castello nel 2014 ne abbiamo accolte 1462. Mi ricordo in particolare che quell’anno sono transitati ben 70 brasiliani, oltre a francesi, spagnoli, olandesi, tedeschi, argentini, scozzesi, singaporiani,… nel 2015 hanno trovato ricovero qui 1530 pellegrini; nel 2016 il numero è salito a 2186 e si è mantenuto oltre i duemila sino all’anno 2020, quando per le ragioni che sappiamo l’afflusso è sceso a 706, per poi tornare a superare i mille nel 2022 e assestarsi sui 1300 negli ultimi anni. Chiuderemo sui 1300 anche questa stagione. Il gettone che lasciano i pellegrini è un’entrata importante che permette di mantenere tutta la struttura, supera le offerte pasquali”. Non tutti si fermano a dormire: qualcuno passa, mette il timbro e prosegue verso Sarzana.

