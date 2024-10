‘No Meloni Day’, corteo in centro degli studenti: “Siamo la generazione che non vi crede più”

Genova. Si sono dati appuntamento in molte città italiane, Genova compresa, per quello che hanno ribattezzato il “No Meloni Day”: studenti mobilitati venerdì 11 ottobre in concomitanza con la data del Fridays For Future per protestare contro “il Governo della scuola, gabbia che ci sfrutta e non ci emancipa, del genocidio in Palestina, della repressione e della devastazione ambientale”.

L’appuntamento a Genova era per le 9 in piazza De Ferrari, una manifestazione organizzata da Cambiare Rotta, Osa e altri collettivi studenteschi cui hanno partecipato un centinaio tra studenti e studentesse. Da De Ferrari si sono mossi in corteo verso via Roma, piazza Corvetto (dove hanno sostato davanti al provveditorato) e via XII Ottobre per tornare poi in via XX Settembre e da lì nuovamente a De Ferrari. I manifestanti si sono quindi sistemati sui gradini di Palazzo Ducale, da cui hanno fatto partire cori e proteste.

