Nuovi appuntamenti con gli Incontri di lettura al Centro anziani di Via Corridoni

Martedì 15 ottobre alle 17.30 presso il Centro anziani di Via Filippo Corridoni 7 alla Spezia si terrà la presentazione del saggio ”I due volti – storie e cronache italiane di lotte, potere, contropotere tra il 1969 ed il 1994” di Uberto Scardino. “Il libro è un affresco storico dei fatti e degli avvenimenti intercorsi tra il 1969 e il 1994, un periodo aspro ma anche ricco di fermenti sociali, politici e culturali – spiegano gli organizzatori -. L’autore adotta lo stile della cronaca classica e analitica focalizzandosi sugli avvenimenti che hanno caratterizzato l’epoca storica presa a riferimento. È una fotografia dell’agone politico di quegli anni e l’antagonismo dei gruppi extraparlamentari, delle piazze protestanti e contestatarie. Il linguaggio è fermo, sintetico ma oggettivo. L’autore, appassionato di storia e giornalismo, si è riferito alle pagine di cronaca dei quotidiani dell’epoca e ai servizi televisivi. Il libro è indirizzato a più lettori: a chi ha vissuto quell’epoca e ai giovani che vogliono documentarsi, ai politici di professione e a quelli che vorrebbero diventarlo, ma anche al cittadino comune che abbia intenzione di rinfrescare la memoria di quegli anni. È un libro semplice nel linguaggio ma che aiuta a riflettere. L’autore dialogherà con Giuseppe Rudisi, giornalista di SpeziaMirror”.

“Uberto Scardino ė nato alla Spezia dove vive e lavora. Insegna lingua italiana agli adulti stranieri dopo esser stato per molti anni maestro di scuola primaria e dell’infanzia – prosegue la nota -. È laureato in Filologia Romanza ed è stato consigliere provinciale nel 1997. Frequenta le Conversazioni del Gruppo di Studio della Comunicazione Parlata nell’ambito delle attività della Società di Linguistica Italiana. Ha pubblicato nel 2023 il volume storico letterario dal titolo: “Un saggio letterato – Brunetto Latini – Tra rettitudine, tolleranza e bene comune.”

“Il programma degli Incontri di lettura – prosegue la nota -, per quanto riguarda il mese di ottobre, prosegue così:Il 22 ottobre Sergio Olivieri intervisterà Gianfranco Cunsolo che presenta il suo libro “Il sistema patologico e la società liberata: i segreti della conoscenza e la gioia della scoperta”. Ci saranno i lettori Massimo Marasco e Giuliana Burzi, i chitarristi Patrizio Cozzani e Gian Luigi Ago che suoneranno loro composizioni durante gli intermezzi. Il 29 ottobre Giuseppe Rudisi dialogherà con l’autrice Donatella Mascia a proposito del suo libro “Sadia – Storia di una donna”.

