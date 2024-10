Prima Categoria. Ufficiali due nuovi giovani per il Vadino: ecco De Giorgi e Manti

Albenga. Due nuovi acquisti per il Vadino di mister Poggi: ufficiali gli ingressi in squadra di Stefano Manti e Nicolò De Giorgi. I due giocatori si uniscono alla squadra arancionera per rimpinguare la folta rosa resa a disposizione per l’allenatore dal vice presidente Bacchetta e dal presidente Capezio.

Stefano Manti, portiere classe 2005 formato interamente dalle giovanili del Ceriale, si unisce al trio Sinopoli, Scola e Rotiroti, allenati dal preparatore portieri Ricotta. De Giorgi, classe 2002, arriva dal Borgio Verezzi dopo aver militato sia in Seconda Categoria che in Prima Categoria.

