Regionali, Bucci in tour nel Ponente: firmato il patto delle infrastrutture con Tajani

Imperia. Molte persone in piazza De Amicis a Imperia per la conclusione della giornata nel ponente ligure di Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato presidente della Regione Liguria. L’incontro con la cittadinanza e con il sindaco di Imperia Claudio Scajola al termine di una giornata di confronto con il territorio.

“Di fronte a questa grande partecipazione sento un grande responsabilità – ha detto Marco Bucci – la stessa che mi ha fatto dire sì a questa candidatura per mettermi al servizio della Liguria e quindi anche di questa parte di territorio già bello ma bisognoso di ulteriori miglioramenti. Penso alle infrastrutture con il raddoppio della ferrovia, l’autostrada Albenga Carcare Predosa, l’Aurelia Bis ma anche il tunnel Armo-Cantarana. Sul fronte sanitario possiamo dire con fermezza che il progetto del nuovo ospedale del Ponente a Taggia va avanti e verrà realizzato diventando un polo sanitario di riferimento e baricentrico tra Imperia e Sanremo. Ma penso anche allo sviliuppo di business come l’olio e la nautica da diporto. L’economia del mare, la blue economy è fondamentale per questo territorio, dobbiamo presentarci come un fronte portuale ligure compatto”.

» leggi tutto su www.genova24.it