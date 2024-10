Regionali, Bucci: “Orlando fa finta di niente sulle infrastrutture, Conte non parla”

Genova. “Conte arriva a Genova per presentare il programma dei 5 stelle per Orlando. Forse ho capito male, anzi spero di avere capito male. Perché se avessi capito bene significherebbe che esistono due programmi di Orlando: quello ufficiale (nel quale non cita Gronda, Tunnel Fontanabuona, Diga, Galliera per non dire se le vuole fare o no) e quello di Conte che di infrastrutture non parla proprio”. Così il candidato presidente del centrodestra Marco Bucci.

“Questa vicenda – prosegue Bucci – chiarisce molto bene tre questioni, prima cosa, la coalizione Orlando non racconta la verità ai cittadini, non sarebbe in grado di governare e bloccherebbe tutto, seconda cosa il vero capo della coalizione è Conte perché Orlando non ha la forza e la leadership per contrastarlo, terza, il centro e i riformisti nella coalizione Orlando non ci sono. E’ lo stesso Conte a rivendicarlo. Il presidente del M5S durante la sua passerella a Genova ha lanciato anche offese gratuite nei confronti dei candidati e degli elettori di Italia Viva, ‘colpevoli’ di aver sostenuto il sottoscritto. Una comunità di gente perbene che meriterebbe delle scuse”.

» leggi tutto su www.genova24.it