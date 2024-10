Regionali, Orlando attacca “Giovanni Bucci” dopo la festa con Toti: “Chiara continuità tra loro”

Genova. “La giornata di ieri aiuta a capire meglio quel è il giudizio chiesto ai liguri: una scelta tra me e “Giovanni Bucci“. Da questo punto di vista credo sia chiara la continuità con l’esperienza precedente. Qua si è parlato per nove anni di opere senza realizzarle, è una cifra che ha caratterizzato l’esperienza di Toti. Si rivendica una continuità in questo senso come si rivendica una continuità nella privatizzazione della sanità. Da una parte c’è chi vuole una Liguria per pochi, ricchi, privilegiati, dall’altra c’è chi vuole una Liguria per tutti“.

Con queste parole Andrea Orlando ha risposto ai giornalisti a margine del sopralluogo sul cantiere dello Scolmatore fatto questa mattina insieme al leader del M5s Giuseppe Conte, oggi a Genova, commentando la presenza di Giovanni Toti alla festa elettorale di Jessica Nicolini, candidata in sostegno a Marco Bucci, anche lui presente alla serata, durante la quale il sindaco di Genova ha incontrato l’ex presidente di Regione Liguria.

