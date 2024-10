Regionali, Pastorino (Lc): “Ordine infermieri o comitato elettorale del centrodestra?”

Genova. “È inaccettabile che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, un’istituzione che dovrebbe rappresentare tutte le infermiere e gli infermieri, si trasformi in una vetrina elettorale per i candidati di Centrodestra”. Lo dichiara Gianni Pastorino, candidato alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella Lista Orlando Presidente.

“L’incontro del 24 ottobre, organizzato presso la sede dell’Ordine in Piazza Dante – aggiunge Pastorino – con Jessica Nicolini e Angelo Gratarola, sembra una mossa politica mascherata da evento professionale. Si tratta di un gesto grave, che mina la credibilità dell’Ordine e tradisce il principio di imparzialità che dovrebbe contraddistinguere tali enti. È scandaloso che, in un momento così delicato per la nostra sanità, l’Ordine decida di spalancare le porte solo a due candidati del Centrodestra, senza neanche lontanamente considerare l’idea di un contraddittorio o di un confronto pluralistico. Questa non è più informazione professionale, è propaganda. Le infermiere e gli infermieri sono una categoria che merita rispetto, e che ha il diritto di ascoltare tutte le voci, non di essere usata come pedina da chi cerca di strumentalizzare il loro ruolo”.

» leggi tutto su www.genova24.it