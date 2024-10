Regione, Piana: “Oltre 900 mila euro dal CSR per le innovazioni del settore agricolo”

Liguria. La giunta regionale, su proposta del presidente facente funzioni Alessandro Piana, ha deliberato lo stanziamento di oltre 900 mila euro sull’intervento “Servizi back office per AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System)”.

“L’intervento viene attuato direttamente dalla Regione Liguria , Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, tramite uno specifico Progetto operativo, con l’obiettivo di condividere e diffondere conoscenze e innovazioni nel settore agricolo, promuovendo la digitalizzazione e i servizi specialistici e contribuendo allo sviluppo sostenibile e ad un’efficiente gestione delle risorse naturali, la prevenzione e la difesa fitosanitaria delle produzioni vegetali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi – commenta Piana, che prosegue – Un programma fondamentale per supportare le aziende e far sì che siano sempre aggiornate, in un panorama globale sempre più mutevole. Grazie al CSR, Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, abbiamo messo a disposizione 207 milioni per interventi di sviluppo rurale più estesi e più mirati rispetto alla precedente programmazione, tra cui: l’innalzamento della percentuale per gli investimenti produttivi realizzati dalle imprese al 65%;l’incentivazione di nuove imprese condotte da giovani agricoltori; il rafforzamento degli ispettorati alle funzioni agricole regionali al fine di rendere più celeri le domande di finanziamento.”

» leggi tutto su www.ivg.it