Turismo, da Regione un milione di euro per la tutela e la valorizzazione dei parchi regionali

Liguria. “Sono attualmente in fase di approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni numerosi progetti che riguardano la conservazione ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale delle aree protette per i quali la Regione ha stanziato oltre 1 milione di euro”. Lo annuncia l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori auspicando che i progetti “vengano portati avanti senza ritardi, per consentire l’avvio degli interventi e l’assegnazione definitiva delle risorse entro i primi mesi del 2025”.

La Regione Liguria, attraverso l’impiego delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) 2024, conferma dunque il suo impegno nella tutela e valorizzazione dei Parchi Regionali, riconoscendone l’importanza cruciale per la promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

