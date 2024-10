Turismo: la Liguria spiegata ai giapponesi, da Camogli a Sestri

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è concluso oggi, venerdì 11 ottobre, il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure presso tour operator e media giapponesi. L’iniziativa, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, ha visto la partecipazione di 9 tour operator e 5 rappresentanti dei media, tra cui l’influencer Asuka Wada (già ambasciatrice della Liguria in occasione dell’evento “Italia Amore Mio” a Tokyo) e due redattori della rivista di moda e lifestyle giapponese Liniere.

