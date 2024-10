Uniti per la Costituzione alla Spezia. Morra: “La Liguria ancor prima di programmi elettorali ha bisogno di legalità e trasparenza”

Cinque anni fa andò a votare il 53% liguri che, se contiamo schede nulle e bianche, scende sotto il muro del 50%, alle Europee è andata anche peggio. E dire che la Liguria un tempo era all’apice della partecipazione, terra di civismo vero”. Mattinata spezzina per Nicola Morra, candidato alla presidenza della Regione Liguria per la lista “Uniti per la Costituzione” che si presenterà alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Con l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia i candidati in lizza per il collegio spezzino sono Mattia Crucioli, Chiara Colla, Valeria Vergassola e Daniele Martinelli. “Se il 50% rifiuta di andare al voto significa innanzitutto che l’offerta è insoddisfacente. Siamo qui per dare rappresentanza a chi si ritrova nella Costituzione. La Liguria ancor prima di programmi elettorali ha bisogno di legalità e trasparenza”. Accettano l’appellativo di “signori del no” declinato però in tutti quei comportamenti che favoriscono pochi che fanno cose pagate da tutti, grandi progetti inutili. Dicono sì alla valorizzazione di quello che esiste, alla manutenzione, allo sviluppo sostenibile. Morra inquadra il suo intervento su alcuni accenni spezzini: “Prendete Pitelli, derubricato prima da Sin a Sir e declassificato ulteriormente per costruire a poche decine di metri nonostante debba esser ancora bonificato. A Panigaglia c’è un rigassificatore a terra unico in Italia, ma questa è anche la città dell’Oto Melara. Facendo un giro della provincia, abbiamo parlato con gli operatori turistici che ci hanno raccontato fra le altre cose la piaga del lavoro nero. E’ la prima dimensione di illegalità che favorisce gli incidenti perché così si risparmia. E poi però i ponti crollano, i soffitti delle gallerie vengono giù, chiudono le autostrade, si verificano gli smottamenti sulla rete ferroviaria, si perdono giornate di scuola e di lavoro. La maggior parte delle gallerie della Liguria non è a norma”.

Morra aggiunge: “Si perde popolazione, invece di costruire rigeneriamo diminuendo ciò che ha già impermeabilizzato il suolo. E invece la Liguria deve tornare ad essere sede centro di ricerca per non fare andare via le giovani generazioni, che già sono sempre meno. Vengono a dirci che il reddito pro capite è aumentato ma non chiariscono che contestualmente è diminuita la popolazione. Tutto questo destra e sinistra come lo combattono? Sappiamo come vanno le cose e se nessuno ne prende atto è complice. Tutti citano Fabrizio De Andrè ma chi va in direzione ostinata e contraria?”. Mattia Crucioli, ex senatore della Repubblica per il Movimento Cinque Stelle, torna sul tema dell’armiero: “Uniti per la Costituzione ha deciso di candidarsi perché non vedeva rappresentato un pezzo della società civile. La speranza è quella di coagulare il consenso perché non si vedano rappresentati da destra e sinistra che hanno solo sfumature differenti e sui grandi temi dicono le stesse cose. In Regione Liguria abbiamo Fincantieri e Leonardo, i più grandi gruppi che vendono armi d’Italia, armi vendute in tutti i teatri di guerra e non è possibile non se ne parli in una campagna elettorale. In discussione non il diritto a difendersi, contestiamo l’esportazione. In altre epoche i sindacati affrontavano la questione della riconversione dell’industria bellica. E che dire dei nostri porti, snodi di smistamento delle armi? Per questo il primo punto del programma si chiama Liguria, Italia, Europa, Mondo”. Una proposta concreta: “Leonardo utilizzi i suoi ingegneri per una tecnologia di pace. Sono cose che non si possono risolvere in poco tempo ma si possono però fare politiche per tendere in un tempo prestabilito alla riconversione, valorizzando le eccellenze nazionali e locali”. Sulla sanità giudicano sbagliata l’esperienza di Alisa (“da eliminare”) e sono per sanità pubblica declinata in maniera stringente. “Disincentivare l’intramoenia riconoscendo il ruolo centrale al Servizio Sanitario Nazionale”. E ancora: no al nucleare e agli inceneritori. Continua Crucoli: “Per le opere pubbliche serve una moratoria perché non ci fidiamo delle valutazioni fatte dalla classe dirigente precedenti. La grande opera sia la manutenzione e la lotta al dissesto idrogeologico”. Altra proposta: “Una quota dei proventi delle attività portuali deve andare agli enti locali su cui territorio sorge il porto per realizzare opere di mitigazione ambientale o per accordare un indennizzo. Almeno il 50% della costa deve essere libera e non data in concessione. E poi la democrazia partecipativa che è fondamentale: tutto il contrario di quello che c’è nel decreto. No a commissari straordinari, mai più una deroga alla legge ambientale, alla fase partecipativa, al codice degli appalti. E’ un decreto che al tempo fu firmato da Orlando, non da Bucci”. Poi l’attacco politico: “E’ il centrosinistra che fa vincere la destra non noi. Stesse ipocrisie, ambiguità, divisione interna. E aggiungo che esiste anche il voto disgiunto: si può votare Orlando presidente e la lista uniti per la costituzione. Noi non siamo la stampella della destra”.

