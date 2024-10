Adolescente trovato privo di vita nel prefabbricato di Via Emiliana a Sarzana, dall’autopsia non sono emerse ferite

Non ci sono ferite e segni evidenti di aggressione, ma saranno necessari ulteriori esami per capire come sia venuto a mancare il ragazzo di 17 anni trovato nel prefabbricato di un cantiere di Via Emiliana a Sarzana, nella notte tra lunedì e martedì. Questo è quanto emerge dall’esame autoptico condotto dall’anatomopatologa Susanna Gamba sul corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Anche la Polizia scientifica ha eseguito accertamenti tecnici per l’identificazione. Dunque, per comprendere cosa abbia contribuito alla morte dell’adolescente il medico legale ha chiesto ulteriori approfondimenti. I dati raccolti oggi permetteranno anche di restringere il lasso temporale in cui potrebbe essere avvenuto il decesso. Al momento si suppone che, viste le condizioni meteorologiche della zona, particolarmente umida, il corpo potrebbe non essere rimasto nel box del cantiere per molto tempo.

Stando a quanto ricostruito in questi giorni il 17enne si sarebbe allontanato volontariamente da una struttura educativa della Val di Vara. Il lavoro degli investigatori per rimettere insieme i pezzi del puzzle prosegue: le tessere a disposizione nelle ultime ore di vita sono le due telefonate fatte dal ragazzo prima al fratello, col quale aveva un appuntamento il 24 settembre in Piazza Martiri, e poi al numero di emergenza 112, probabilmente per chiedere aiuto. Dettagli accertati grazie al cellulare che aveva addosso quando proprio il fratello ne ha trovato il corpo nel prefabbricato poi posto sotto sequestro.

