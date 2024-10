Affitta un appartamento a Sestri Ponente per farlo usare come casa di appuntamenti: denunciato 66enne

Genova. Un 66enne genovese è stato denunciato dalla polizia per locazione di un’abitazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione, nonché per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e usurpazione di titoli e tre donne cinesi, di 50, 52 e 57 anni, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Le indagini del Commissariato di Sestri Ponente sono iniziate ad inizio ottobre, dopo la segnalazione di alcuni cittadini su un anomalo via vai di uomini all’interno di un appartamento della zona.

» leggi tutto su www.genova24.it