Bper Rari Nantes Savona, tutto semplice nel debutto in campionato: travolta la neopromossa Olympic Roma

Roma. Agevole vittoria per la Bper Rari Nantes Savona che, nel primo turno del campionato di Serie A1, si è imposta nella piscina del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sulla Training Academy Olympic Roma. I biancorossi hanno battuto la neopromossa, alla prima partita della sua breve storia nel massimo campionato, col risultato di 17 a 6.

Si gioca davanti a circa quattrocento spettatori; Angelini schiera in porta Da Rold. Ancora assente Rocchi.

Il risultato si sblocca dopo 2’03” con un rigore trasformato da Figlioli. Trascorrono 43″ e pareggia De Robertis in superiorità. Rari nuovamente in vantaggio con gol di Cora con l’uomo in più, cui replica Vitale. La rete di Kadar a 31″ dalla prima pausa, in superiorità numerica, permette all’Olympic Roma di chiudere il primo tempo avanti 3 a 2.

