Camogli dedica una mostra a Francesco Leoni che fu un grande fotografo e un precursore in Liguria per quanto riguarda le immagini giornalistiche: di cronaca, ma anche per quanto riguardava la dolce vita. Camogli gli deve anche molto perché, anche grazie a lui, le foto di alcune manifestazioni fecero il giro del mondo drecretandone il successo: ad esempio la Sagra del Pesce.

