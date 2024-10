Camogli: benedetta nuova ambulanza della Croce Verde

Questa mattina in piazza Colombo a Camogli, l’arciprete don Danilo Dellepiane, ha benedetto la nuova ambulanza della Croce Verde Camogliese, madrina della cerimonia Maria Teresa Di Micco. Presente il vice sindaco Lorenzo Ghisoli.

La nuova ambulanza, con il fondamentale contributo dell’Amministrazione Comunale, della Fondazione Passadore 1888 e Amici del Presepe, è il raggiungimento del progetto “un mezzo di soccorso per via Garibaldi” che questa Associazione ha portato a compimento.

» leggi tutto su www.levantenews.it