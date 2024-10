Catoni: “Il Pd parla. La giunta Ponzanelli risponde con progetti, opere, affidamenti, finanziamenti”

Massimo Catoni portavoce di Fratelli d’Italia Sarzana interviene in risposta al Partito democratico sulle infrastrutture.“È davvero incredibile ascoltare le parole di un PD che vive, ormai da tempo – a Sarzana ancora più che nel resto del Paese – anni luce lontano dalla realtà. Parlano di opere pubbliche, dimenticando che ne sono state avviate più in questi ultimi 6 anni che nei 60 precedenti. Nuove scuole, ponti, argini, messe in sicurezza di frane, edifici storici, patrimonio abbandonato da anni e molto altro. Sono numeri: progetti, opere, affidamenti, finanziamenti. A loro non resta che gufare sperando nei ritardi di cantiere. Parlano di scuola, dopo averle chiuse tutte o quasi: dalla XXI luglio a Crociata, lasciando la Poggi a rischio crollo – scrive Catoni in una nota -. Noi le scuole le costruiamo e le apriamo. Parlano di infrastrutture quando alla Bradia, dopo 60 anni, hanno consegnato due ponti a rischio crollo e a rischio esondazione. Noi i ponti li mettiamo in sicurezza e li realizziamo. Parlano di zero consumo di suolo sebbene abbiano cementificato Sarzana in modo indecoroso per 60 anni e con l’ultimo colpo di grazia della variante. Parlano di sanità, dopo aver costruito in 30 anni ed a metà il San Bartolomeo e, poco dopo averlo aperto, portando via interi reparti come neonatologia. Parlano di Marinella, dopo averla rovinata col cemento, abbandonata e lasciata in zona rossa nel pieno pericolo delle alluvioni. Parlano di turismo leccandosi i baffi per un segno negativo di un parziale che ha visto una tendenza negativa regionale e nazionale, senza guardare al dato organico di sei anni in cui è quasi raddoppiato. Parlano, sperando di riscoprire un’insperata verginità dalla bocca di un ragazzo che ha come mentore Orlando, uno che nella vita non ha mai lavorato ma fatto solo politica senza peraltro muovere un dito per il suo territorio e per Sarzana che, anzi, quando lui era Ministro ha visto chiudere in silenzio il nostro Tribunale. Noi abbiamo un’idea di città chiara, forte, che cresce e che ripari ai danni di decenni. Lasciamo a loro le parole, almeno non fanno danni.”

