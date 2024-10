Centi: “Personale, abbattimento liste d’attesa e incentivi abitativi per risollevare la sanità demolita da 9 anni di centrodestra”

“Trovo intollerabile che il 7,8% dei liguri abbia rinunciato alle prestazioni sanitarie nell’ultimo anno per ragioni economiche, liste d’attesa troppo lunghe e in generale carenze organizzative del sistema pubblico. Per questo motivo occorrono da subito misure concrete per risollevare una sanità pubblica che è stata demolita da 9 anni di governo regionale del centrodestra”. Così il consigliere regionale uscente, e candidato per la lista di AVS nel collegio della Spezia, Roberto Centi, nel commentare i recenti dati resi noti dal settimo rapporto della Fondazione Gimbe.

“Nella legislatura appena terminata ho condotto numerose battaglie, a colpi di interrogazioni, ordini del giorno, emendamenti e proposte di legge sul tema delle disomogeneità territoriali delle Asl – sottolinea Centi -. Una disomogeneità che penalizza soprattutto le ‘ali’ della Asl 1 e della Asl 5, e in particolare il territorio spezzino, che è la Cenerentola della Liguria in termini di carenza di personale e quindi di offerta sanitaria per i cittadini. Partendo da questa situazione occorre far fronte alla vera e propria emergenza del personale prevedendo la costituzione di un Piano dei fabbisogni del Personale, oggi assente nell’attuale Piano Sanitario Regionale. La mancanza di questo piano, insieme ai vincoli per le assunzioni e i ritardi, ha reso e rende la politica per il personale frammentaria e disomogenea su base territoriale e aziendale, costringendo ad agire costantemente in condizione di emergenza e di deroga”.

