Chiavari: incarico interdiocesano a don Luca Sardella

Dalla Diocesi di Chiavari

I Vescovi della Conferenza Episcopale Ligure hanno nominato don Luca Sardella

Vice incaricato regionale per le Comunicazioni Sociali della Liguria, affidandogli in

particolare il compito di coordinare un nuovo progetto che favorisca la sinergia delle

Diocesi liguri nell’ambito della comunicazione.

Contestualmente gli stessi Vescovi hanno nominato don Sardella anche nuovo

Assistente Ecclesiastico dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) per la Regione

Liguria.

Tra gli scopi dell’UCSI, costituita tra gli operatori della comunicazione e

dell’informazione, c’è il contribuire allo sviluppo di una cultura e di un’etica della

comunicazione mediante la formazione degli aderenti, favorendo l’applicazione di

principi di deontologia professionale e di salvaguardia della persona umana.

Don Luca, nato a Santa Margherita Ligure il 13 gennaio 1982 e ordinato

Presbitero il 24 novembre 2013, è Parroco delle Parrocchie di Santa Margherita e di San

Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova e in Diritto Canonico alla

Pontificia Università Lateranense di Roma, dove sta portando avanti un Dottorato di

ricerca sul tema dell’abuso di potere, è iscritto all’Ordine dei Giornalisti.

Attualmente è Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della

Diocesi di Chiavari e docente del corso di “Mezzi di Comunicazione sociale” all’Istituto

Superiore di Scienze Religiose della Liguria, del quale è anche Delegato del Vescovo

diocesano nel Consiglio per gli Affari Economici.

Tra gli altri incarichi è Direttore dell’Ufficio Giuridico della Curia, Difensore del

Vincolo aggiunto nel Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Liguria, Membro del

Consiglio diocesano per gli Affari Economici e Assistente diocesano del Settore Giovani

dell’Azione Cattolica Italiana.

