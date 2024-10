Cultura e tempo libero per tutti, riprendono le lezioni in Via Malaspina

E’ ripresa da martedì scorso, 8 ottobre, l’attività formativa del CTL – Cultura e Tempo Libero di via Malaspina alla Spezia. Questa attività di educazione permanente è l’erede di quella, avviata nel 1981, della “Università della terza età”, promossa e a lungo guidata da Carlo Lupi. Il calendario è articolato su due quadrimestri e tre pomeriggi la settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 16.20 ( prima ora) e dalle 16.30 alle 17.20 ( seconda ora). Il primo quadrimestre terminerà il 9 gennaio prossimo, mentre il secondo si terrà dall’11 febbraio al 22 maggio 2025. La segreteria di via Malaspina è aperta martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15 alle 18.30, per fornire informazioni e per raccogliere le iscrizioni (telefono 0187.735485).

La quota di iscrizione è anche per quest’anno di ottanta euro e dà diritto a frequentare tutti i corsi. Le materie sono le seguenti: Letteratura italiana (Marisa Bernardini); Diritto (Elisabetta Corradi); Teologia (monsignor Enrico Nuti e don Alessandro Reggiani); Storia dell’arte (Clara Vigorito); Letteratura francese (Anna Lisa Tacoli); Storia medievale (Cesare Giorio); Storia della musica (Franca Landi); Filosofia (Antonio Postorino); Ecumenismo (Franca Landi); Mito-storia-archeologia (Luigi Caselli); Scienza (Angelo Sciarra e Roberta Delleani). Come negli anni scorsi, sono previste visite a mostre e musei. Nel secondo quadrimestre, inoltre, l’offerta formativa si arricchirà di alcuni seminari tenuti da esperti di varie discipline, come nutrizione, storia locale, navigazione. L’iscrizione è aperta a tutti e la frequenza è libera.

