Due fine settimana di castagnate a Cassego per giovani e ragazzi

La Pastorale giovanile organizza per i due prossimi fine settimana le tradizionali “castagnate” autunnali nella casa diocesana “Centro San Pio X” di Cassego, in alta Val di Vara. Sabato e domenica 19 e 20 ottobre sono invitati ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie di tutta la diocesi, sabato 26 e domenica 27 ottobre quelli delle scuole superiori. Chi partecipa potrà pernottare nei locali della casa. Per informazioni e per adesioni telefonare al numero 327 4568286 (Melissa).

