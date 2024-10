Gettito fiscale dei porti? Rixi: “Con l’autonomia possibile trattenerlo, il centrosinistra non vuole”

Liguria. Il viceministro Edoardo Rixi, leader e capolista della Lega in Liguria, condivide l’appello lanciato nelle scorse ore da venti esponenti della società civile genovese: chiedere al Governo di aprire una trattativa per trattenere sul territorio almeno una parte dei 9 miliardi di gettito Iva generato dai porti di Genova, Savona e La Spezia. E lo fa rilanciando su una questione più che mai divisiva per la politica nazionale: l’autonomia differenziata.

“La Regione Liguria ha chiesto la possibilità di inserire la materia portuale nel tema dell’autonomia che potrebbe prevedere che parte del gettito fiscale rimanga sul territorio, ovviamente destinato a migliorare le attività portuali ma anche il territorio circostante e la qualità dei servizi – ricorda Rixi -. Questo vorrebbe dire eliminare quella sindrome Nimby che spesso c’è quando si aumenta la massa movimentata dai porti perché le esternalità negative nei confronti del territorio a volte sono superiori a quanto si percepisce come creazione di valore aggiunto”.

» leggi tutto su www.ivg.it