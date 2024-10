Gli studenti del Parentucelli-Arzelà a Dublino, Malta e Nizza

Nel Piano dell’offerta formativa del Parentucelli Arzelà occupano un posto di rilievo i viaggi di istruzione in Italia e all’Estero, i soggiorni studio all’estero e gli scambi internazionali. Gli studenti con la partecipazione a queste attività hanno l’opportunità di consolidare e approfondire le lingue straniere per conseguire anche Certificazioni Linguistiche ormai richieste da numerose Università o da aziende all’estero per effettuare periodi di studio o di lavoro. Esse sono altresì quel plusvalore fondamentale per chi intende arricchire il proprio profilo formativo ed immettersi in un mercato del lavoro sempre più competitivo e all’avanguardia per diventare così cittadini consapevoli e cosmopoliti.

Grazie ai Fondi PNRR e al Bando della Fondazione Carispezia dal 15 al 28 settembre molti allievi del triennio iscritti ai diversi indirizzi dell’Istituto, hanno svolto attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento) a Dublino, Malta, Nizza.

Gli allievi partecipanti, accompagnati dai docenti Ida Cammarota, Ilaria Casabianca, Alessandra Donno, Rosa Iosue e Maurizio Laurentino hanno avuto l’opportunità di consolidare e approfondire lo studio delle lingue e delle culture straniere e visitare siti di interesse storico artistico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com