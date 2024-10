La Confartigianato apuana: “Porto di Carrara fagocitato da Spezia. E’ il momento di tornare in Toscana per salvarlo”

“Non abbiamo ottenuto nulla in 10 anni di accorpamento con La Spezia e rischiamo di perdere tutto in un futuro anche molto prossimo. Il porto di Marina di Carrara deve tornare in Toscana o saremo fagocitati dalla crisi di La Spezia che ha tolto competenze, professionalità e ricchezza fino a svuotare Carrara quasi del tutto”. Il presidente della Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Sergio Chericoni, lancia l’allarme e sostiene con convinzione l’ipotesi del ritorno ‘amministrativo e tecnico’ in Toscana del porto di Carrara, nell’autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale insieme a Livorno e Piombino. Questa sembra d’altronde la direzione presa dalla politica, dal presidente della Regione Eugenio Giani, dando seguito in tal senso alle dichiarazioni dell’onorevole Andrea Barabotti, deputato leghista del territorio, dello stesso partito del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Anche tutto il consiglio regionale ha votato all’unanimità pochi giorni fa una mozione presentata dalla Lega, emendata dal Partito democratico, con cui si impegna la Regione a riportare il porto di Carrara sotto l’egida della Toscana.

Da registrare, nelle scorse settimane, anche opinioni contrarie al distacco tra i due porti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, espresse da alcuni operatori portuali dell’area apuana.

