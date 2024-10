Lavagna: il “Club del libro di Amparo”, nuova iniziativa culturale

Sarta e non solo. È quello che fa Sara Domenici, giovane donna di 35 anni, brava nell’usare le mani fin da bambina, che dopo aver esposto gioielli fatti a mano ad un mercatino con un’amica, ha scelto di continuare sulla strada dell’artigianato frequentando un corso di cucito. Da qui le sue prime creazioni e la decisione, presa sull’onda dell’entusiasmo per la riuscita delle vendite sui mercatini, di aprire un negozio tutto suo, come le avevano consigliato da tempo i suoi amici più stretti.

Ecco come nasce “Amparo”, laboratorio di sartoria nel centro di Lavagna (in via Nuova Italia, 77), dove Sara realizza abiti per donna – tutti rigorosamente in tessuti naturali italiani provenienti dagli scarti della grande produzione, così da ridurre a zero gli sprechi – e qualche accessorio (astucci, borse e zaini). Dal prossimo novembre il laboratorio si apre ad un’interessante iniziativa culturale: il “Club del libro di Amparo”, un ciclo di letture corali voluto dalla stessa Sara, da sempre appassionata di libri, che ha voluto unire la sua attività di sarta all’amore per la lettura e condividere questa sua passione con altri, utilizzando il suo spazio di lavoro anche per un’occasione diversa dal solito. “Del tutto inaspettatamente ho avuto una buonissima risposta – lanciata con una semplice storia su Instagram -, tanto che non so se ci sarà abbastanza spazio per tutti i prenotati”, dichiara Sara.

