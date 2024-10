Lo Spezia piega la Primavera in amichevole: 7-0 con Di Serio e Colak mattatori

Il campionato vive un momento di sosta, ma lo Spezia di Luca D’Angelo resta allenato. In mattinata la squadra bianca è scesa in campo per un test match con la formazione Primavera di mister Claudio Terzi, battuto per 7-0 dai ragazzi di D’Angelo. Tanti cambi per le aquile, che hanno visto scendere in campo diversi giovani nel secondo tempo e il rientro di Salva Ferrer, in campo per un tempo. Doppietta per Antonio Colak e per Giuseppe Di Serio, entrambi in rete nel secondo tempo. Di Candelari, Elia e Falcinelli gli altri gol.

SPEZIA 1° TEMPO (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Wisniewski; Elia, Candelari, Degli Innocenti, Reca; Soleri, Di Serio.

SPEZIA 2° TEMPO (3-5-2): Mascardi; Benvenuto, Hristov (60′ Bertoncini), Giorgeschi; Cassata, Djankpata, Degli Innocenti, Candelari, Ferrer; Falcinelli, Colak.

