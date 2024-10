Patto per le Infrastrutture, il gruppo Uniti per la Provincia denuncia: “Grave uso improprio delle istituzioni a fini politici”

Provincia. “Nella giornata di eri, in provincia di Savona, si è svolto l’evento ‘Patto per le Infrastrutture‘, un’iniziativa che, dietro una veste istituzionale, si è rivelata una palese operazione di propaganda elettorale. Questo è in evidente violazione delle regole di correttezza che dovrebbero caratterizzare la comunicazione istituzionale, specialmente in un contesto pre-elettorale”. Lo scrivono, in una nota, i consiglieri di minoranza del gruppo “Uniti per la Provincia” Marisa Ghersi, Marco Lima, Rodolfo Mirri e Massimo Niero.

All’evento hanno partecipato esponenti di primo piano di Forza Italia tra cui il Vicepremier Antonio Tajani e il Ministro Paolo Zangrillo, a fianco del candidato alla presidenza della Regione, Marco Bucci: “Nel corso degli interventi, il sindaco Scajola si è addirittura spinto ad augurare che Marco Bucci potesse essere il nuovo presidente della Liguria, parlando a nome dei presenti – spiegano -. Il gruppo consigliare Uniti per La Provincia – Savona denuncia la violazione delle disposizioni di legge, in materia di informazione durante il periodo elettorale, unitamente all’impiego del personale dell’Ente, durante l’iniziativa elettorale”.

