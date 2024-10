Quattro lupi nella notte per le strade della Val di Vara: un incontro fugace. Un segno di convivenza con l’uomo

Un branco di giovani lupi è stato avvistato nei giorni scorsi, nel cuore della notte, non lontano da Pignone. Un incontro con la natura selvaggia, misto tra la meraviglia e la preoccupazione. La persona che si è imbattuta nel gruppo si stava recando al lavoro con la propria auto e passato il primo momento di incertezza ha proseguito per la sua strada. Nessuna delle due “fazioni” ha avuto conseguenze. Imbattersi in un esemplare non è poi così raro, in provincia, ma sicuramente incontrarne quattro tutti insieme fa un certo effetto “figlio” anche dell’antichissimo pregiudizio nei confronti del lupo, alle preoccupazioni dovuti agli attacchi nei confronti degli animali da pascolo, da cortile e poi perché all’incontro con la natura, forse, non ci si abitua mai.

A fare chiarezza sulla presenza del lupo in provincia sono stati, in più occasioni, anche i Carabinieri forestali che conoscono bene la vita degli ambienti naturali, spesso e fin troppo, deturpati dall’uomo. In provincia della Spezia è presente principalmente la razza italica, che non di rado i lupi si ibridano con i cani. Il lupo per natura è attirato e affamato di fauna selvatica, il cinghiale. L’uomo non rappresenta una preda. Gli attacchi nei confronti dell’essere umano sono rari, lo diventano meno nel momento in cui c’è la presenza anche di un cane. Stando a quanto riferito dagli esperti, potrebbero rappresentare invece un pericolo maggiore, per l’uomo, i gruppi di cani liberi e randagi.

