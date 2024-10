Sala piena per Avs, Fratoianni: “Noi dentro al programma di Orlando. Si può fare una politica alternativa dalla destra predatoria”

L’ala della sinistra e dell’ambientalismo della coalizione che sostiene Andrea Orlando si è data appuntamento ieri pomeriggio per accogliere la visita di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, giunti alla Spezia per un altro capitolo di una campagna elettorale entrata nel vivo. Lo dimostra l’elevata partecipazione all’evento, con il salone di Sunspace gremito di sostenitori.

Oltre ai due esponenti nazionali, accolti dai rappresentanti spezzini di Sinistra italiana, di Leali a Spezia e delle associazioni ambientaliste, sul palco si sono alternati per brevi interventi i cinque candidati della lista di Avs Roberto Centi, Giorgia Lombardi, Marzia Ratti, Valter Chiappini e Sandro Pietrobono, ponendo ognuno l’accento su temi come la sanità, la legalità e la tutela dell’ambiente.

“Siamo di fronte a una sala piena di entusiasmo. Credo che questo sia il frutto di un buon lavoro svolto dal nostro consigliere regionale Roberto Centi qui alla Spezia e da una lista, Alleanza Verde e Sinistra, che si presenta in questa campagna elettorale con l’obiettivo di consolidare il risultato, di cresce e di contribuire alla vittoria di Andrea Orlando e di una coalizione di alternativa rispetto a una destra che in questi anni ha portato indietro la Liguria su tutti i dossier decisivi: non c’è una politica industriale, sulla sanità ancora una volta, come in molte aree del Paese si va verso la privatizzazione e lo smantellamento del diritto alla salute. E’ una destra predatoria – ha dichiarato Fratoianni alla stampa – nei confronti del territorio, dell’ambiente, con una cementificazione selvaggia e la privatizzazione di qualsiasi cosa, dalle spiagge ai servizi fondamentale: è una destra che alimenta le disuguaglianze. Di fronte a questo occorre un’alternativa, una proposta politica come quella che abbiamo messo in campo come Avs che sta a pieno dentro il programma di Orlando, che, per esempio, dice alcune cose semplici: afferma che la Regione di domani non farà nessun appalto che preveda retribuzioni inferiori ai 9 euro lordi, come previsto dalla nostra proposta sul salario minimo legale che la destra ottusamente ha respinto, e una Regione in grado di reinvestire risorse sulla sanità pubblica, sulla medicina del territorio e su quella preventiva, ma anche una Regione che la smetta di cementificare il proprio territorio. Si può fare un’altra politica rispetto alla destra che ha fatto della politica un sistema che è lo strumento per coltivare il potere di pochi contro i molti, la sovrapposizione continua tra interessi particolari e interessi generali che va molto oltre e che oggi è all’esame della magistratura”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com