‘Santa’: apprezzata rievocazione della scoperta delle “Meriche”

Un’esplosione di colori, lustrini, musica, tamburi e danze sul lungomare di Santa Margherita per la rievocazione in costume della Scoperta dell’America. In questo modo l’associazione “Gente di Liguria” del presidente Andrea Delpino ha voluto ricordare e festeggiare l’anniversario del 12 ottobre 1492. Il ritrovo era alle 16.30 all’anfiteatro Bindi: poi è partita la sfilata storica. Hanno partecipato il Comitato Festa della Primavera; il Gruppo Storico di Rapallo; l’Associazione Folkloristica Munay Bolivia; il gruppo Baila con Emily; il Gruppo Folkloristico Chimborazo de Los Andes; e il Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto: con i suonatori di tamburo che hanno dato il ritmo al corteo e provocato grandi emozioni. Numerosissimi i residenti e i turisti presenti. In corteo c’erano circa 150 persone, moltissimi bambini. Hanno sfilato le bandiere dei paesi sudamericani e le scuole di danza latine: tutti con costumi pieni di colori, lustrini e campanelli. Al termine il corteo si è fermato all’anfiteatro, e sul palco le scuole di danza si sono esibiti in balli tipici delle loro nazioni: soprattutto quelle andine.

