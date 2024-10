‘Santa’: ubriaco si denuda e dà in escandescenze; arrestato

Completamente ubriaco, ha creato lo scompiglio nel centro di Santa Margherita Ligure. Alla fine, per fermarlo, sono dovuti intervenire cinque agenti delle forze dell’ordine: tre agenti della polizia locale e, a loro supporto, due carabinieri. Per fermare l’uomo dagli agenti è stato spruzzato spray al peperoncino ed uno di loro è stato colpito. Polizia urbana e carabinieri sono riusciti a immobilizzare il barbone e lo hanno dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Comunque, prima di essere portato in cella, l’uomo è stato caricato su un’ambulanza e portato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo, per le cure del caso e soprattutto per una terapia in grado di fargli passare la sbornia.

E’ accaduto tutto oggi, verso le 12.30, nel centralissimo largo Giusti.

