Sfila il corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare: domenica il Palio nel canale di calma di Pra’

Genova. E’ cominciato con il corteo storico a sfilare per le vie del centro, il week end di celebrazioni e festa per il ritorno a Genova del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare.

Il corteo partito alle 15 percorre via XX Settembre – via Ceccardi – piazza Dante – Chiostro di Sant’Andrea – Porta Soprana – Via di Porta Soprana – Piazza Matteotti – Via San Lorenzo – Piazza San Lorenzo – Piazza della Raibetta – Via Frate Oliverio – Palazzo San Giorgio – Piazza Caricamento – Via al Ponte Calvi – Piazza Fossatello – Via Lomellini – Largo della Zecca – Via Cairoli – Piazza della Meridiana – Via Garibaldi – Piazza Fontane Marose – Via XXV Aprile – Piazza De Ferrari – Piazza Matteotti, per poi concludersi alle 16,30 a Palazzo Ducale. Ad accogliere il corteo sono i sindaci delle quattro città rappresentanti delle antiche Repubbliche marinare.

