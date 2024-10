Tutte le vie di Strina: escursione a Marinasco per celebrare la giornata dei Sentieri liguri

Domani, domenica 13 ottobre ricorre la giornata dei Sentieri Liguri e per l’occasione il CAI della Spezia con la collaborazione del Comune della Spezia ha organizzato un’escursione lungo il sentiero CAI 255. La partenza sarà da via M. Asso dove inizia il sentiero CAI 225: si prosegue attraverso il sottopassaggio che porta a Valdellora. Un segnavia indica il punto in cui si lascia la strada carrozzabile deviando a destra e si inizia a salire su uno stretto viottolo gradinato. Il sentiero passa vicino ad abitazioni e campi coltivati, quindi entra nel bosco. 225 sale fino ad intercettare il sentiero delle Mura e procede insieme ad esso per un tratto, quindi termina confluendo sull’AVG a Sarbia. Si segue l’AVG: si raggiunge Stra e infine Marinasco dove termina il percorso di andata dell’escursione.

Dalla Pieve di Marinasco si percorre in senso inverso l’AVG fino a Sarbia e quindi un tratto del sentiero 225.

